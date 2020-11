Djezzy lance de nouveaux packs pour collégiens, lycéens et étudiants

Djezzy revient cette semaine avec de nouvelles promotions en direction des étudiants de tout niveau en leur proposant des packs prépayés adaptés à leurs besoins.

Le premier pack est composé d’un Smartphone CONDOR T9 PLUS et une carte SIM Hayla Bezzef dotée d’une option Hayla Bezzef 1200 offerte durant tout un mois. Ajouter à cela, le service « contrôle parental » est offert gratuitement. Le pack est proposé au prix exceptionnel de 15 500 DA TTC.

Le second pack, quant à lui, est constitué d’un Smartphone CONDOR L4 PRO, une SIM Hayla Bezzef et une option Hayla Bezzef 1500 offerte pour une durée d’un mois. Ce pack est cédé au prix de 22 700 DA TTC.

Et ce n’est pas fini ! Les collégiens, lycéens et étudiants qui vont acquérir ces packs bénéficieront d’un accès libre et gratuit aux cours en ligne sur www.djezzy.dz/cours-en-ligne et pourront aussi rester connectés et interagir gratuitement sur Facebook et Messenger.

Les clients auront la possibilité de faire le suivi de leurs avantages offerts via le *710# et pourront souscrire de nouveau aux options Hayla Bezzef depuis les plateformes digitales telles que l’application Djezzy ou le site web www.internet.djezzy.dz, ou depuis les canaux classiques comme *720#, ou chez les points de vente Djezzy.