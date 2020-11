Pétrole: la demande mondiale atteindra près de 104 millions b/j d’ ici 2025

La demande mondiale de pétrole devrait atteindre près de 104 millions de barils par jour d’ici 2025, a indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) Mohamed Barkindo .

Intervenant lors d’un Forum organisé lundi par le groupe pétro-gazier « Crescent » sur les perspectives énergétiques, tenu par vidéoconférence, M. Barkindo déclaré que « les perspectives pour le pétrole brut peuvent sembler anémiques maintenant, mais nous prévoyons une normalisation progressive de la croissance de la demande à mesure que le monde se remettra du choc COVID-19 ».

« Nos analystes prévoient que la demande mondiale de pétrole reviendra à une croissance annuelle relativement robuste et atteindra près de 104 millions de b / j d’ ici 2025 », a -t-il précisé en se basant sur le rapport annuel de l’Opep publié en octobre dernier relatif aux perspectives pétrolières mondiales.

Il a, dans ce cadre, souligné, qu’à plus long terme, un certain nombre de facteurs stimuleront la consommation, tels que la croissance démographique et économique, en particulier dans les économies en développement et émergentes.

APS