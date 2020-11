Certification du système de management intégré de Géant Electronics

Géant Electronics a le plaisir d’annoncer à ses clients, fournisseurs et partenaires la certification de notre système de management intégré, selon les exigences des normes

ISO 9001 : 2015 relative à la qualité,

Certificat délivré par l’organisme certificateurs du « Groupe AFNOR » international pour nos activités de :

• Fabrication, Assemblage, Montage des produits Electronics, Electroménagers et Informatiques

• Commercialisation des produits électroménagers, électroniques et Installation des Climatiseurs.

Cette certification est une reconnaissance qui illustre et confirme la fiabilité de notre système de Management Intégré (Qualité)

Cette consécration est le fruit d’un engagement et d’une implication totale de l’ensemble du personnel de la société auquel nous adressons nos plus vifs remerciements.

Par ailleurs l’obtention de ce certificat qui illustre notre volonté à fournir aux consommateurs algérien un produit et des services de qualité rentre dans notre vision et politique d’entreprise, c’est pour cela que nous continuions de travailler avec détermination pour hisser l’économie de notre pays.