GOMYCODE Algérie lance “Algerian Women in Tech”, la première bourse pour offrir aux femmes l’opportunité de s’approprier le futur grâce à l’accès à la

technologie.

GOMYCODE Algérie forme déjà plusieurs centaines d’étudiants au développement

informatique et aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et la data science à travers tout le pays. En effet, dans ce contexte de crise sanitaire, GOMYCODE s’est adaptée et opère déjà toutes ses formations 100% en ligne, constituées de cours, de one-to-one avec l’instructeur, d’examens, etc. Des étudiants de Tiaret, Oran, Constantine en passant par Alger se forment donc aux dernières technologies et acquièrent des compétences très demandées dans le marché local et international.

« GOMYCODE est fière de former de plus en plus d’élèves au coding et marque son

engagement à développer la plus grande communauté tech en Algérie en tenant

compte des spécificités culturelles et du marché qu’elle cible », explique Halim

Fraoui, Directeur de GOMYCODE Algérie. « Nous avons par exemple remarqué

que les femmes représentent seulement 30% des apprenants. Nous avons donc

souhaité leur faciliter l’accès en démocratisant le concept par le biais d’une bourse exceptionnelle offerte chaque mois à plusieurs candidates pour bénéficier des meilleures formations GOMYCODE. »

Souhaitant étendre son impact sur l’éducation et former toujours plus d’élèves en leur donnant des outils concrets pour travailler, créer leur projet ou s’orienter grâce à des méthodes d’apprentissage mixtes au sein d’environnements ultra-dynamiques, GOMYCODE Algérie lance ALGERIAN WOMEN IN TECH, le 1

er programme de bourses dédié aux femmes.

« Nous pensons que tout le mondedevrait avoir la possibilité d’apprendre à coder », exprime Lydia Boubekeur, responsable de la communauté GOMYCODE. « Notre

objectif est de motiver et inspirer le plus de femmes possibles à la technologie,

réduire l’écart de genre et donc diversifier nos classes et le milieu dans son ensemble. Nous n’apprenons pas uniquement le code, nous développons un environnement ouvert et avenant à travers une culture plus inclusive pour cette industrie ».

GOMYCODE vise à devenir un acteur incontournable de l’employabilité dans le secteur de la technologie.