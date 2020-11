Le E-Shop “LE Beauy-Club.com” lance son Black Friday

Le Beauty-Club.com, propose, pour la 3ème année consécutive, des remises exceptionnelles pendant tout le mois de novembre, et ce jusqu’au 27, avec une clôture durant laquelle seront proposés de nombreux lots exclusifs.

Depuis 2018, le premier site de e-commerce algérien, entièrement dédié aux produits de soins et de cosmétique, offre des remises inégalables à ses clientes à l’occasion du Black Friday, mais cette année, ces remises sont prévues tout au long du mois de novembre.

Ainsi, des promotions allant de -30 % jusqu’à -50 % seront offertes sur une large sélection de produits. Le beauty-club.com, propose des produits de soins, de beauté et d’hygiène corporelle, à destination des femmes, des enfants mais aussi des hommes et ce, pour tous les budgets. Le 27 novembre, marquera la fin de ce « Beauty Black Month », avec un final plein de lots exclusifs. D’autant plus que de nouvelles catégories ont fait leur apparition dans les promotions : Des coffrets exclusifs et en édition limitée ont été créés pour les hommes et les bébés, et ils seront disponibles le 27 novembre.

Le Black Friday de plus en plus populaire

Si le Black Friday n’est pas encore ancré dans les habitudes de consommation des Algériens, l’opération prend de plus en plus d’ampleur pour Le Beauty Club. D’ailleurs, depuis la première édition du Black Friday sur le site, ce dernier n’en finit pas de gagner en notoriété et d’acquérir la confiance des consommateurs. De plus, chaque mois, le site enregistre une hausse conséquente de commandes, et connait un pic considérable lors du black Friday qui rencontre un franc succès. Les internautes sont de plus en plus dans l’attente et à l’affût de cet événement, qui pourrait même surpasser celui des soldes.

Et si lors du Black Friday de l’année dernière, les commandes ont atteint les 7000 durant le dernier week-end du mois de novembre, l’objectif de cette année est d’atteindre les 15 000 commandes. Ce « Beauty Black Month » démarre fort, puisque les commandes ont été, pour les deux premières semaines du mois de novembre, multipliées par 7, comparativement à la même période de l’année dernière. Ce qui se traduit aussi par l’enregistrement, durant cette même période, d’une proportion de 30% de nouveaux clients.

S’adapter au confinement grâce au E-commerce

Car, si le E-commerce et le Black Friday ne s’installent que timidement dans les mœurs de consommation des Algériens, ils tendent de plus en plus à l’adopter ; Et ce tout particulièrement durant ces derniers mois et les périodes de confinement qu’a connu le pays.

Soucieux de respecter les mesures sanitaires de distanciation sociale, ils et elles sont ainsi toujours plus nombreux à privilégier les achats en ligne ; LE Beauty Club a eu l’honneur de contribuer à l’effort collectif de solidarité et de soutien aux citoyens, et ce en offrant, par exemple, les frais de livraison à domicile lorsque ses points relais étaient dans l’obligation de rester fermés.

Cette fermeture des points relais a engendré une diminution des commandes de l’ordre des 40%, mais il toutefois aussi été constaté une forte augmentation de la taille des commandes, qui a été multipliée en moyenne par deux. Ainsi, afin de s’adapter à l’absence de retrait en points relais en temps de confinement, les consommatrices ont trouvé la parade ; Elles s’organisaient pour faire des commandes groupées, en livraison à domicile.

Mobilisation maximale

En prévision de ce mois exceptionnel, Le Beauty Club.com mobilisera une équipe composée de plus de 100 personnes à Oran, qui est l’entrepôt principal, et qui sera en charge de la préparation de toutes les commandes en un temps record, afin de satisfaire au mieux sa clientèle.