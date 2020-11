NIKE ouvre son plus grand magasin d’Afrique du Nord à Alger dans le centre commercial de Bab-Ezzouar

NIKE, leader mondial de l’équipement sportif, inaugurera le samedi 21 novembre 2020, un nouveau point de vente en Algérie et qui sera le plus grand magasin de la marque dans toute l’Afrique du Nord.

Situé au dernier étage du centre commercial Bab Ezzouar, à l’est de la capitale Alger, et s’étendant sur une surface de plus de 570 m², le leader de l’équipement sportif y proposera les dernières innovations et tendances de ses collections Running, Training, Football & Lifestyle pour hommes et femmes.

Comme pour l’ensemble de ses magasins et soucieuse de la santé et du bien-être de ses collaborateurs et ceux de ses clients, NIKE a veillé à mettre en place un ensemble de mesures sanitaires visant à protéger ces derniers de la contamination du COVID-19. Plus que jamais, la sécurité de tous est une priorité pour la marque.

NIKE entend bien promouvoir la pratique du sport en Algérie à tous les niveaux et souhaite accompagner les sportifs confirmés comme ceux qui débutent, en leurs fournissant aussi bien équipements que services. Elle est convaincue de l’attachement profond des Algériens – en particulier des jeunes, à sa marque et elle continuera à œuvrer à les faire bénéficier d’une expérience unique via son réseau qu’elle n’aura de cesse d’agrandir.