Covid-19: le gouvernement renforce les mesures de prévention et de protection

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de prévention et de protection, engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique dimanche un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

« En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de prévention et de protection, engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire.

Au même titre que la démarche d’allégement, qui a été engagée de façon progressive et contrôlée, ces mesures supplémentaires de consolidation et qui visent à « préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (COVID-19), seront mises en œuvre graduellement en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Ces mesures se déclinent comme suit :

En matière de confinement partiel à domicile :

– La mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable pour les trente deux (32) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras Tipaza et Ain Temouchent.

– Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les seize (16) wilayas suivantes : Chlef , Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, El Tarf, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia et Relizane.

Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

– Ces mesures de confinement sont applicables, à compter du mardi 17 novembre 2020, pendant une durée de quinze (15) jours.

Pour les activités commerciales :

– La prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.

– La fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des activités suivantes :

les salles omnisports et les salles de sport.

les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages.

les maisons de jeunes.

les centres culturels.

