Appel à la fermeture des écoles : le Pr Khiati accuse les lobbies du « business des cours privés »

Par Latifa Benamara

Le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), le Pr Mustafa Khiati, a critiqué les appels de certains professeurs à fermer les écoles par crainte de Coronavirus, «La plupart des pays du monde n’ont pas arrêté les études en général, mais seulement fermé les écoles concernées.», a-t-il souligné ce mercredi au forum de presse organisé conjointement entre Desertec 24 et le quotidien national «le maghreb».

M. Khiati a accusé certains enseignants de faire pression sur les autorités pour qu’elles ferment les écoles afin de dispenser des cours privés en échange de sommes exorbitantes au détriment des résultats scolaires des élèves.

Il a estimé, par ailleurs, que même au niveau de l’école, « il n’y a pas de mécanismes pour savoir si le protocole a été appliqué correctement ou non, alors que ce dernier est clair dans ce plan, trois élèves touchés peuvent être suspendus et si les blessures touchent trois classes, l’école ferme », a-t-il précisé, toutefois, « il est plus correct de fournir les installations et d’appliquer le protocole de santé dans toute sa rigueur pour continuer à étudier », a-t-il ajouté.

L.B