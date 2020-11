Algériens bloqués en Turquie : le Forum de la communauté algérienne en Turquie tire la sonnette d’alarme

Le FCAT suit avec intérêt et acuité la situation de certains membres de la communauté qui souhaitent rentrer dans leur patrie, en particulier les malades et les cas urgents perdus et dont les intérêts sont perturbés depuis plus de 7 mois, de sorte que certains d’entre eux ont renoncé à leur droit aux évacuations précédentes pour quitter les lieux pour ceux qui sont plus que dans le besoin.

En conséquence, nous enregistrons les points suivants:

• En tant que société civile en Turquie, nous regrettons la faiblesse de la communication des autorités algériennes avec leurs citoyens résidant à l’étranger à la lumière de l’ambiguïté que la communauté éprouve quant à son retour au pays d’origine.• Le forum s’étonne de la poursuite des vols avec Air France depuis l’Algérie alors que les vols d’Air Algérie sont suspendus au un moment où l’économie vacille face à la pandémie Corona et l’équipe des compagnies nationales a besoin de son soutien. • Le forum appelle d’urgence les autorités compétentes à organiser des voyages d’évacuation spéciaux qui incluent des cas urgents et exceptionnels. • Le forum propose d’organiser tous les 15 jours des voyages commerciaux exceptionnels pour aider la communauté résidente à conduire ses intérêts au minimum, comme le font la plupart des pays. • Le Forum appelle les autorités algériennes à accepter les rapports de tests de virus Corona n’excédant pas 48 heures pour soulager l’état du budget de quarantaine, qui dure une semaine. • Le Forum appelle l’État algérien à prendre des décisions permettant à ses citoyens d’entrer dans le pays d’origine, tout en prenant les mesures préventives nécessaires qui incluent tout le monde. #Algerian Community Forum #Tucked #OpenBorders #Algérie »

