Ericsson finalise l’acquisition de Cradlepoint

Ericsson a finalisé l’acquisition de Cradlepoint, leader sur le marché américain en matière desolutions WAN Edge 4G et 5G sans fil destiné au marché des entreprises. Cet investissement est essentiel à la stratégie actuelle d’Ericsson visant à conquérir des parts de marché dans le secteur en pleine expansion de la 5G pour les entreprises.

La finalisation de cette acquisition fait suite à l’annonce, le 18 septembre 2020, de l’intention d’Ericsson d’acquérir Cradlepoint. Lors de l’opération, une contrepartie d’environ 1 milliard de dollars a été versée en utilisant les liquidités d’Ericsson. Le chiffre d’affaires de Cradlepoint pour 2019 était de 1,2 milliard de couronnes suédoises avec une marge brute de 61%. Les marges d’exploitation d’Ericsson devraient subir un impact négatif d’environ 1 % en 2021 et 2022 – dont la moitié est liée à l’amortissement des actifs incorporels découlant de l’acquisition. Cradlepoint devrait contribuer au flux de trésorerie d’exploitation à partir de 2022.

Grâce aux solutions de Cradlepoint, les entreprises peuvent connecter des sites, des véhicules, des effectifs en mobilité et des appareils IoT de manière simple et sécurisée en utilisant la technologie cellulaire. En exploitant cette offre, Ericsson sera en mesure de créer de nouvelles sources de revenus pour ses clients en prenant en charge des services 5G pour les entreprises, et d’augmenter les retours sur investissement dans le réseau. La présence mondiale d’Ericsson et ses relations pérennes avec les principaux fournisseurs de services du monde entier contribueront également à accélérer le développement à l’international de Cradlepoint.

Cradlepoint fonctionnera comme une filiale autonome au sein d’Ericsson et continuera à tirer parti de la dynamique actuelle du marché, car la 5G accélère la transformation numérique et augmente les besoins en matière de services de connectivité avancés pour les entreprises. Cradlepoint fera partie du secteur d’activité d’Ericsson « Technologies et Nouvelles Entreprises ».

Åsa Tamsons, Senior Vice-Présidente et directrice de la Business Area Technologies & New Businesses, déclare : « Je suis très heureuse d’accueillir Cradlepoint au sein de la famille Ericsson.

Grâce aux solutions Cradlepoint, leaders sur le marché, nous élargissons notre offre entreprise et franchissons une étape importante pour mener la prochaine vague de transformation des réseaux d’entreprise. Ensemble, nous allons lancer des solutions adaptées aux clients qui contribueront à améliorer la productivité et à fournir des services en temps réel, ce qui nous permettra d’aboutir à une adoption plus rapide de la 5G dans les différents secteurs dédiés à l’entreprise. C’est une bonne nouvelle pour nos clients, car cela les aide à accélérer leur retour sur investissement dans le domaine de la 5G ».

LesiègedeCradlepointresteraà Boise,dans l’Idaho, aux États-Unis. En plus du siège socialde l’entreprise, Cradlepoint exploite un centrederecherche etde développement dans laSiliconValley, en Californie, et des bureaux internationaux au Royaume-Uni et en Australie.