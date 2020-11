LG annonce les résultats financiers du troisième trimestre 2020

LG Electronics a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2020 de 16,92 billions de KRW (14,24 milliards USD) et un bénéfice d’exploitation de 959 milliards KRW (807,14 millions USD). Les ventes et les bénéfices ont été les plus élevés pour un troisième trimestre en 62 ans d’histoire de LG Electronics. Grâce à une forte croissance des appareils électroménagers et du divertissement à domicile, les ventes globales ont augmenté de 7,8% et le bénéfice d’exploitation s’est amélioré de 22,7% par rapport à la même période l’an dernier.

La société LG d’appareils électroménagers et de solutions d’air, a déclaré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 6,16 billions KRW (5,18 milliards USD), une augmentation de 15,5% par rapport au même trimestre de l’année dernière et les ventes trimestrielles les plus élevées de l’histoire de la société grâce à une croissance de la demande d’appareils à vapeur tels que les machines à laver et les stylers. La société a également enregistré son bénéfice d’exploitation le plus élevé jamais enregistré au troisième trimestre, soit 671,5 milliards KRW (565,2 millions USD), soit une augmentation de 56,6% par rapport au même trimestre de l’année dernière. La marge bénéficiaire de 10,9% a marqué le troisième trimestre consécutif à deux chiffres pour la société, qui prévoit de maintenir cette dynamique au quatrième trimestre avec des plans pour accroître encore plus sa rentabilité grâce à une meilleure optimisation des coûts.

La société LG de divertissement à domicile a enregistré des ventes au troisième trimestre de 3,67 billions de KRW (3,09 milliards USD), 14,3% de plus qu’à la même période de l’année dernière, principalement en raison de la résurgence de la demande de produits haut de gamme tels que les OLED et les téléviseurs grand écran sur les marchés matures d’Amérique du Nord et d’Europe .

Le bénéfice d’exploitation de 326,6 milliards KRW (274,88 millions USD) a augmenté de 13,2% par rapport à la même période de 2019 en raison d’investissements marketing plus stratégiques malgré la hausse des prix des panneaux LCD. L’entreprise vise à poursuivre son succès en augmentant la proportion de téléviseurs premium et en augmentant les ventes en ligne.

La société LG Mobile Communications a généré 1,52 billion de KRW (1,28 milliard USD) de ventes au troisième trimestre, pratiquement inchangé par rapport à l’année dernière, et 16,5 pour cent de plus qu’au trimestre précédent. La perte d’exploitation du troisième trimestre s’est rétrécie par rapport à il y a un an à 148,4 milliards KRW (124,9 millions USD), en grande partie en raison de l’augmentation de l’efficacité de la production, des économies de coûts résultant de l’augmentation de l’ODM (fabrication de conception originale) et de la demande accrue de modèles de masse. La société prévoit de renforcer sa gamme de produits de masse en Amérique du Nord et en Amérique latine et de continuer à améliorer son efficacité opérationnelle.

L’Entreprise LG de solutions de composants de véhicules a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,66 billion KRW (1,39 milliard USD), soit une augmentation de 23,5% par rapport à la même période de l’année précédente, tandis qu’une perte d’exploitation de 66,2 milliards KRW (55,7 millions USD) s’est considérablement réduite par rapport au trimestre précédent en tant que principaux équipementiers en Amérique du Nord et l’Europe a repris la production et les efforts de gestion des coûts ont pris effet. Au quatrième trimestre, la société prévoit de maximiser ses ventes grâce à une gestion intensive de la chaîne d’approvisionnement et d’améliorer encore sa rentabilité grâce à une meilleure gestion des coûts.

La société LG Business Solutions a généré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 1,48 billion KRW (1,25 milliard USD), soit une augmentation de 13,4% par rapport au trimestre précédent et de 1,9% de moins que l’année dernière. Le bénéfice d’exploitation de 77,0 milliards KRW (64,8 millions USD) a diminué de 31,1% par rapport à la même période un an plus tôt et de 22% de moins qu’au trimestre précédent. Pour améliorer les performances interentreprises au cours du dernier trimestre de l’année, la société prévoit de cibler plus agressivement les opportunités de vente non en face-à-face, d’améliorer la compétitivité des produits et de renforcer les activités de marketing en ligne.

Les taux de change du 3Q 2020 expliqués

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2020. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen du période de trois mois du trimestre correspondant – 1 188,15 KRW par USD.