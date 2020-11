Ali Haddad condamné à 12 ans de prison ferme, Ouyahia et Sellal à 8 ans

La cour de justice d’Alger a condamné, mardi, l’homme d’affaires Ali Haddad à 12 ans de prison ferme et les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine de 8 ans de prison ferme, inculpés tous dans des affaires de corruption.

Le juge a décidé également l’acquittement des membres de la famille d’Ali Haddad.

Le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, en juillet dernier, le principal accusé Ali Haddad à 18 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions DA et la confiscation de tous ses biens, ainsi qu’une peine de 12 ans de prison ferme et une amende d’un (1) million DA à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Sont poursuivis également, dans le cadre de la même affaire, les anciens ministres des Transports et des Travaux publics et de l’Industrie, Ammar Ghoul, Amara Benyounes, Abdessalem Bouchouareb, Abdelghani Zaalane, Abdelkader Kadi et Boudjemaa Talai, outre les walis d’El Bayadh et d’Annaba, respectivement Abdellah Benmansour et Mohammed Selamani.

