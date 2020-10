Algérie Télécom félicite le peuple algérien à l’occasion du 66ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre

A l’occasion de la célébration du 66 ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, Algérie Télécom salue les lourds sacrifices consentis par nos glorieux martyrs et Moudjahidines pour la libération de la patrie et le recouvrement de l’indépendance nationale.

En ce jour historique, Algérie Télécom tient à affirmer encore une fois , qu’elle ne cessera de moderniser ses réseaux de télécommunications et d’améliorer l’avancée des TIC en Algérie et ce afin de participer à l’épanouissement et le développement de l’économie nationale.

Par la même occasion, Algérie Télécom informe son aimable clientèle que les Agences Commerciales (ACTELs) seront ouvertes de 09h00 à 15h00 afin de garantir la continuité du service en cette journée mémorable .

Les Agences commerciales concernées par cet horaire sont les suivantes:

• Au niveau d’Alger: Hussein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar , Ben M’hidi , Ain Naadja , Birtouta , Zeralda , Ain Benian et Ben Aknoun .

• Au niveau des autres Wilayas : Les Agences chefs-lieux .