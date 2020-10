Djezzy retrouve au 3e trimestre son niveau de chiffre d’affaires pré-crise sanitaire

Dans un marché globalement en déclin où la concurrence est restée agressive, Djezzy a maintenu, au troisième trimestre 2020, une stratégie lui permettant de s’adapter au contexte de crise sanitaire que traverse le monde entier pour continuer de mieux servir ses clients et offrir une meilleure qualité de service.

Au troisième trimestre, Djezzy a poursuivi la mise en œuvre de son plan d’action adopté dès le début de la propagation de la Covid-19 en maintenant le télétravail pour la majorité de ses employés et en renforçant les mesures barrières pour le personnel sur le terrain (hygiaphones en boutiques, masques et gels pour les effectifs techniques).

Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, Djezzy a renforcé son offre numérique à travers Djezzy Maktabi en proposant des solutions à même d’aider l’écosystème à préserver l’emploi alors que la modernisation de la Djezzy App a accéléré de manière significative le paiement par Flexy en évitant aux clients les déplacements aux magasins.

Dans ce contexte difficile de pandémie où la mobilité a été réduite, Djezzy a relevé le défi en investissant fortement au troisième trimestre avec 3,4 milliards de dinars, soit une augmentation annuelle de 28,9%, totalisant ainsi plus de 8,3 milliards de dinars d’investissements durant les 9 premiers mois de l’année en cours. Cet investissement a permis la densification du réseau 3G/4G et le renforcement de la qualité de service permettant aux clients de consommer plus de data avec l’avantage de communiquer sur un réseau performant. Les revenus data ont atteint 8,3 milliards de dinars soit un accroissement annuelle de 15,4 %. La consommation data a également marqué une évolution annuelle de 44% passant de 3,4 Go/client à 4,9 Go/client de même pour l’ARPU qui a enregistré une progression de 2,4%.

Le chiffre d’affaires global s’est établi à 22,3 milliards de dinars en baisse annuelle de 5,7% conséquence du ralentissement économique global mais il a sensiblement augmenté de 8,3% trimestriellement confirmant l’agilité de l’entreprise qui a pu retrouver son niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, démontrant ainsi sa réactivité pour continuer à servir ses clients et assurer la continuité du business.

L’EBITDA s’est établi à 10,2 milliards de dinars enregistrant une baisse annuelle de 5 % mais il a augmenté de 23,3% par rapport au deuxième trimestre avec une marge de 45,6% témoignant de la solidité financière de la société et de la stabilisation de sa performance organique.

La base client s’est établie à 14, 2 millions de clients, les effort de segmentation et la modernisation du portefeuille d’offres ayant permis une progression trimestrielle de 1,8%.

A la fin du troisième trimestre, Djezzy couvrait 41 wilayas et 47% de la population en 4G contre 76% de la population en 3G.