Attaque à Notre-Dame de Nice : trois morts

Une attaque au couteau a fait trois morts ce jeudi matin à la basilique Notre-Dame de Nice. L’auteur des faits, grièvement blessé, a été interpellé. Le parquet antiterroriste est saisi et le plan Vigipirate porté au niveau « urgence attentat » partout en France. Emmanuel Macron est attendu sur place.

Le parquet national antiterroriste a été saisi et une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle » est ouverte. En fin de matinée, le Premier ministre a annoncé le passage du plan Vigipirate en « urgence attentat », niveau d’alerte le plus élevé, pour l’ensemble du territoire.

Source: médias français