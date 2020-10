Algérie Télécom présente ses meilleurs vœux aux Algériens à l’occasion de la fête du  » Mawlid Ennabaoui Echarif « 

A l’occasion de la fête du » Mawlid Ennabaoui Echarif « , célébrée le douzième jour du mois de Rabie El AWWAL de chaque année, Algérie Télécom présente ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à tous le peuple algérien.

Fidèle à la satisfaction de sa clientèle , Algérie Télécom s’engage à assurer le meilleur de ses services, durant ce jour férié , en assurant une permanence de 09h00 à 15h00 et ce afin de garantir la continuité de ses prestations tout au long de cette journée sacrée .

Les Agences commerciales concernées par cet horaire sont les suivantes:

• Au niveau d’Alger: Hussein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar , Ben M’hidi , Ain Naadja , Birtouta , Zeralda , Ain Benian et Ben Aknoun .

• Au niveau des autres Wilayas : Les Agences chefs-lieux .

Algérie Télécom réitère son engagement à assurer la sécurité et le confort à ses clients, mais aussi à renforcer sa stratégie de proximité afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Bonne fête à tous !