Ooredoo et Skechers organisent une opération de plogging au Sablettes

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo et Skechers Algérie ont co-organisé vendredi dernier, 23 octobre 2020, en partenariat avec l’Office des Parcs des Sports & des Loisirs d’Alger (OPLA), El Djeria, une grande opération de plogging au niveau de la promenade Sablettes à Alger.

Visant à sensibiliser autour des thèmes de l’écologie et de l’activité physique, cette action a été marquée notamment par la présence de la représentante du Directeur général de l’OPLA, Mme Chafiqa Kahlal Ouadia, des représentants de Skechers ainsi que des employés de Ooredoo. Des personnalités publiques engagées dans la cause de l’écologie et du bien-être physique ainsi que des centaines de bénévoles ont également pris part à l’événement.

Le plogging consiste à faire du jogging tout en faisant la collecte et le tri des déchets se trouvant sur le parcours. Cette opération a été encadrée par le Collectif Plogging Algeria pour la collecte et le tri des déchets.

Cette action sociétale s’est déroulée dans la stricte observation par tous les participants d’un protocole sanitaire notamment via le respect de la distanciation sociale et de la mise à disposition de masques et de gel hydro-alcoolique.

A travers cette action, Ooredoo démontre son engagement à promouvoir les initiatives citoyennes de sensibilisation à la protection de l’environnement ainsi qu’à l’exercice de l’activité physique.