Abdelmadjid Tebboune rassure :  » je vais bien et en bonne santé »

Placé en isolement après que plusieurs hauts cadres de la présidence et du gouvernement aient présenté des symptômes d’infection au Covid-19, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, affirme qu’ il va bien et qu’il est « en bonne santé ».

Le chef de l’État rappelle, dans un message posté sur son compte Twitter, que « Conformément aux conseils de l’équipe médicale, je suis entré volontairement en quarantaine après que des cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement aient été infectés au coronavirus. Je vous assure, mes sœurs et frères, que je vais bien et en bonne santé et que je poursuis mon travail à distance jusqu’à la fin de la période de quarantaine ».

Pour rappel, Tebboune a été placé en isolement « volontaire » depuis ce samedi (24 octobre) pour une période de cinq jours.

