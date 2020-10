Les parents des enfants autistes réclament le droit à la scolarisation de leurs enfants

Les parents des enfants autistes de tout le territoire national se sont mobilisés grâce aux réseaux sociaux, pour faire enfin entendre leur voix, et surtout leur souffrance à voir refuser à leurs enfants leur droit à l’inclusion scolaire sous diverses excuses, et ce, malgré la circulaire interministérielle ordonnée par l’Etat algérien à travers le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la condition de la Femme. Celle-ci se basant sur ce qui suit :

– La constitution qui consacre le droit à l’éducation et à l’enseignement à tous les enfants Algériens ;

– La loi d’orientation sur l’éducation n°08-04 du 23 janvier 2008, portant droit à l’éducation et à l’enseignement de tous les enfants algériens, et bien avant la loi 02-09 du 08 mai 2002 relative à la protection des personnes handicapées et leur promotion ;

– En application de l’arrêté interministériel du 10 décembre 1998, relatif à l’ouverture de classes spéciales pour les enfants souffrant d’handicaps sensoriels légers (malentendants et malvoyants) dans les établissements scolaires relevant du secteur de l’éducation nationale.

– En application de la circulaire interministérielle n° 01 du 03 septembre 2019 comprenant un rappel des mesures et dispositions relatives à la scolarisation et de la formation des enfants aux besoins spécifiques.

Pourtant, des milliers de familles algériennes qui comportent en leur sein un (ou des) enfant(s) autiste(s) sont incapables d’inclure leurs enfants dans le système scolaire algérien sous ses deux facettes publique et privée (à l’exception de quelques rares établissements privés nécessitant des moyens financiers hors normes aux parents, puisque ceux-ci sont souvent contraints à payer eux-mêmes, en plus de l’école, un salaire à l’auxiliaire de l’enfant). Plusieurs familles ont été ainsi victimes des manipulations des responsables des établissements scolaires et de la procrastination des services concernés par l’éducation en Algérie.

A cet effet, une pétition a été mise en ligne sur le lien https://lnkd.in/eqri-_U afin de rappeler aux les autorités algériennes leur responsabilité envers ces citoyens (enfants autistes et leurs parents) fragilisés, désarmés et parfois traumatisés face à l’indifférence de l’administration.

Plusieurs enfants ayant dépassé l’âge de la scolarisation, sont toujours à la maison pris en charge par leurs parents uniquement, une vidéo a été partagée pour sensibiliser les autorités mais aussi tous les citoyens, afin de contribuer à l’intégration sociale des enfants, qui est primordiale pour leur développement, leur avenir ainsi que l’avenir du pays car les troubles du spectre autistiques cachent très souvent une intelligence et un génie qui pourrait être exploité au lieu d’être étouffé.



La scolarisation est un droit et une obligation pour tout enfant ayant atteint l’âge de 5 ans, sans distinction aucune. Les parents des enfants autistes lancent donc un appel de détresse à tous les citoyens algériens, afin de se joindre à eux pour cette cause humaine et nationale, en signant cette pétition dont l’objectif est d’attirer l’attention des autorités algériennes à prendre tous les dispositifs susceptibles de réaliser ce droit et de l’appliquer sur le terrain de manière définitive. Par cette action, ces citoyens algériens soutiennent qu’il est temps que toute discrimination liée à quelque handicape que ce soit ne soit plus admise par les écoles de l’éducation nationale, que l’Etat assure des éducateurs et Auxiliaires de Vie Scolaire spécialisés et formés pour accompagner les enfants autistes dans leur parcours scolaire.

Quelques minutes suffiront pour visualiser la vidéo partagée sur les réseaux sociaux & signer la pétition, dans le but de la reconnaissance du droit à l’inclusion scolaire des enfants autistes en Algérie .

Tous unis pour la bonne cause

Ensemble, changeons le regard porté sur l’Autisme