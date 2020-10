Mobilis: Mise en service de huit nouveaux relais El-Bayadh-Adrar, Adrar-Tindouf

Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action de modernisation et de déploiement technique de la couverture de son réseau, Mobilis à le plaisir d’annoncer la couverture réseau sur des axes autoroutiers importants dépourvus de signal de réseau mobile, à savoir :

El Bayadh-Adrar : le tronçon routier Elbnoud-Tinerkouk

le tronçon routier Elbnoud-Tinerkouk Adrar-Tindouf : le tronçon routier Tsabit-tabelbala et le tronçon routier Oum Elassal-Hassi Naga-Tindouf.

Les huit (08) nouveaux sites relais ont été inaugurés et mis en service en présence de M. Brahim BOUMZAR Ministre de la Poste et des Télécommunications, les autorités locales et le président directeur général d’ATM Mobilis M. Adel DEKALI.

Cette opération améliorera considérablement la couverture réseau Mobilis qui est en soi une véritable performance effectuée dans un délai record de 25 jours grâce aux efforts combinés par les techniciens d’ATM Mobilis et ses différents partenaires ainsi que le soutien indéfectible du Ministère de tutelle.

À travers cette présence, Mobilis se distingue encore une fois, par sa couverture réseau la plus étendue à travers le territoire national et confirme son engagement d’être toujours proche des citoyens pour leur offrir un service de qualité.