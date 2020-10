Mobilis: Mise en service de huit nouveaux relais El-Bayadh-Adrar-Tindouf

Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action de modernisation et de déploiement technique de la couverture de son réseau, Mobilis a le plaisir d’annonce la mise en service de huit nouveaux sites relais sur l’axe autoroutier El-Bayadh-Adrar-Tindouf.

Ces dernières mises en service, amélioreront considérablement la couverture réseau Mobilis sur cet axe routier, et des zones d’ombre limitrophes de ces localités.

Ainsi, les 4 premiers relais situés dans les régions Adrar1 et Adrar2 couvrent le tronçon Ghardaïa-El Menia-Timimoun-Adrar, les deux autres relais quant à eux couvriront la région d’El Bayadh et le tronçon Tiaret-El Bayadh, tandis que les deux derniers couvriront la région de Tindouf sur le tronçon Adrar-Tindouf.

Mobilis rappelle également la disponibilité de ses produits et services au niveau des relais autoroutiers déjà opérationnels, apportant ainsi, un confort et un accompagnement commercial aux voyageurs.

À travers cette présence technique et commerciale, Mobilis se distingue encore une fois, en offrant le réseau le plus étendue à travers le territoire national et confirme son engagement d’être toujours proche de ses clients afin de leur offrir un service de haute qualité.

Mobilis partout avec vous.