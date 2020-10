ICT Competitionand Seeds for the future : Huawei récompense les étudiants brillants

Pour la deuxième fois, les équipes algériennes de HUAWEI ICT Academy (Network et Cloud) se sont qualifiées pour HUAWEI ICT Academy mondial 2020, prévu le 6 novembre prochain via visioconférence.

AbderrazakHenni, Représentant personnel de M. le Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Li Lianhe, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Algérie, M.Alex DAI, Directeur général de HUAWEI Algérie, M. Rachid Nourine, Directeur de l’INTTIC et M. HamoudiHoucine, Directeur de INPTIC ont pris part à cet évènement pour féliciter les 7 lauréats algériens ayant remporté le 2ème prix de la spécialité « Network » et le 3ème prix du « Cloud » de HUAWEI ICT Competition dela région Afrique du Nord qui s’est déroulée le 13 Octobre dernier.

Le Représentant personnel du Ministre de la Poste et des Télécommunications et l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Algérie ont remis des trophéesainsi que des présents aux lauréats pour les encourageràbénéficier de la plateforme de HUAWEI ICT Competition. Ceci mettra en avant les compétences de la jeunesse algérienne sur la scène mondiale.

Durant la cérémonie, HUAWEI Algérie a lancé officiellement la 5 ème session de « Algérie HUAWEI Seeds for the future ». Ce projet qui existe depuis 2015 en Algérie permet chaque année à dix étudiants algériens de l’INPTIC d’Alger et de l’INTTIC d’Oran pour une formation de deux semaines au siège social de HUAWEI à Shenzhen en Chine. Des formations sur les technologies de pointe des TIC, des pratiques de l’industrie numérique et de la culture chinoise.

La 6ème session de l’année 2020 se déroulera, pour la première fois, en ligne pour des raisons sanitaires. Afin de mieux former les futurs leaders des TIC en 2020, HUAWEI a choisi le thème de « start-up des TIC, niche d’emploi pour la jeunesse ». Cette année, M. Kamel Haddar, fondateur de la start-up Temtem et Dr Mustapha Nabil, fondateur de la plateforme eTabib ont reçu un contrat d’engagement symbolique de la part du Directeur Général de HUAWEI Algérie pour participer au programme de 2020 Algérie HUAWEI Seeds for the future. Leurs expériences dans le domaine seront d’une aide précieusepour les 20 étudiants, potentiels leaders des futurs start-ups en Algérie.

Abderrazak Henni, Représentant personnel du Ministre de la Poste et des Télécommunications a exprimé son appréciation quant à la contribution et investissement de HUAWEI dans les campus algériens, notamment ence qui concerne les programmes : Huawei ICT Academy, Huawei ICT Competition et Seeds for the future.

Ce programme permet à nos étudiants, en plus de leur formation universitaire, d’évoluer dans le secteur des TIC. Ce concours se déroule en trois phases : nationale, régionale et mondiale. Il connait un engouement remarquable de la part des jeunes, compte tenu du nombre des participants qui est de 100 000 étudiants dont 3000 algériens, répartis dans 6 pays.

Cette plateforme de cours en TICpermet également aux étudiants algériens d’exprimer pleinement leurs savoir-faire et leurs compétences en matière des TIC. C’est le fruit du partenariat stratégique de l’économie numérique entre la société HUAWEI et le Gouvernement algérien.

De nos jours, l’Algérie doit disposer des infrastructures des télécommunications modernes afin de suivre le rythme des évolutions technologiques dans le monde.

Le maintien et le renforcement de la coopération avec Huawei doit se faire dans un cadre gagnant/gagnant incluant le transfert des technologies.

Pour sa part, Li Lianhe, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Algérie, a félicité dans son discours le rendement de Huawei à travers le monde. Il a également encouragéla coopération entre la Chine et l’Algérie dans le domaine de la haute technologie, ce qui a donné des résultats fructueux.

Installé en Algériedepuis 1999, Huawei a participé à la construction de l’infrastructure de la communication nationale 2G, 3G, 4G, ainsi qu’à la fibre optique de l’Algérie. Huawei a énormément travaillé à travers ses différents programmes dans la formation des jeunes algériens et de leur recrutement.

Nous espérons et croyons que l’Algérie pourra continuer à adhérer aux principes de l’économie de marché et des règles de libre-échange pour fournir un environnement commercial ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises qui investissent en Algérie, y compris Huawei, avec des actions pratiques et maintenir efficacement la dynamique de développement solide des relations économiques et commerciales sino-arabes.

Kamel Haddar, fondateur de la start-up Temtem, a souligné dans son discours que cette compétition permettra aux jeunes d’aller loin, tout en affichant son souhait d’accompagner les jeunes algériens dans le domaine des TIC.

Le concours global de HUAWEI ICT Academy 2020 aura lieu le 6 novembre prochain et regroupera 70 pays en ligne. Quant àla 6éme session de 2020 « Algérie HUAWEI Seeds for the future », elle sera organisée à Alger entre le 23 et 27 novembre 2020. Grâce aux programmes «HUAWEI ICT Academy», «HUAWEI ICT competition» et «Seeds for the future» ; HUAWEI a créé un environnement complet de transfert de savoir-faire et des connaissances des TIC destiné aux étudiants fraichement diplômés, aux étudiantsen ingéniorat et aux futursentrepreneurs de start-ups.

La liste des étudiants ci-dessous :

Équipe de Network

Sid Ahmed NOUAR, USTHB Sofiane Maidat, USTHB BousaidiMahfoudh, Université de Saida

Équipe algérienne de Cloud