Flexible, efficace et économique…Voilà les maîtres mots de la nouvelle machine à laver de IRIS

Dénommée SNOW, la nouvelle machine à laver arrive sur le marché avec une multitude de solutions et de fonctionnalités qui ont pour but de faciliter la vie de tous les jours.

En effet, la SNOW est conçue pour accompagner les personnes avec une cadence de vie soutenue. La SNOW offre la possibilité de lancer des lavages ultra rapide grâce à la fonction » Speedy lavage de 15 min ». Elle offre aussi la possibilité de rajouter du linge en cours de lavage avec sa fonctionnalité » pause ajout ».

La SNOW garantie un soin et une protection à votre linge irréprochable de par son tambour en forme de flocons de neige et d’autres parts avec les fonctions power jet et l’auto nettoyage qui assurent un lavage optimal.

Côté énergie, la SNOW de IRIS est classée A+++ qui traduit en consommation de -20% qu’un lave-linge classique. La SNOW est équipée d’une touche de rappeler votre programme favori pour de facilité le quotidien.

A noter que la SNOW est d’une capacité de 10.5 kg, au prix de 60 000,00 DA, avec un moteur Inverter pour une garantie de 10 ans.