Tribunal de Dar El Beida : l’activiste Fodil Boumala condamné à une amende de 50.000 DA

L’activiste Fodil Boumala a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Dar El Beida à verser une amende de 50 000 DA pour incitation à regroupement non armé et disculpé des griefs d’outrage à corps constitué et diffusion de tracts pouvant porter atteinte à l’intérêt national avec restitution à l’accusé des objets saisis.