Football : La présidente de la fondation ProMena rend visite aux Verts

La délégation de l’équipe nationale a reçu, mardi dernier à son lieu de résidence, Mme Eveline J.A. AMERICA, Présidente de la Fondation ProMena (ProMena Foundation), rapporte le site de la FAF (Fédération Algérienne de Football).

Pour rappel, la fondation Promena s’occupe du rapprochement entre les Pays-Bas et l’Algérie dans le cadre de plusieurs domaines (culture, économie, recherche et universités, sport, …) et compte parmi ses membres l’ancien international Mustapha Dahleb.

« Mme AMERICA a tenu à faire plusieurs kilomètres pour venir saluer les Verts et leur exprimer toute la sympathie du peuple néerlandais tout en souhaitant faire évoluer les relations bilatérales entre les deux pays, avec, pourquoi pas, un match de football entre les Pays-Bas et l’Algérie à l’avenir. », écrit la FAF sur son site.

La visite de Mme America a porté chance aux Verts puisque ces derniers ont tenu la dragée haute à l’une des meilleures équipes du monde, à savoir le Mexique (2-2) se permettant le luxe de mener au score avec un effectif de 10 joueurs.

H.A