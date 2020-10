Macron annonce un couvre-feu en Ile-de France et dans huit grandes villes

Le couvre-feu sera effectif de 21h00 à 6h00 et durera au minimum quatre semaines. La mesure commencera à partir de samedi.

Un couvre feu en Ile-de-France et dans huit métropoles, de nouvelles mesures de soutiens aux secteurs touchés, se limiter à six personnes à la même table, une nouvelle stratégie de test… Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi de nouvelles mesures de restriction afin de freiner la propagation du virus, avec lequel les Français devront composer « au moins jusqu’à l’été 2021 ». »Il nous faut réagir »face au Covid-19 car « la situation est préoccupante » avec la« deuxième vague » de contamination qui est arrivée, a justifié le président Macron.

« Aujourd’hui, le virus est partout, nos soignants sont très fatigués et nous n’avons pas de lits cachés en réserve, c’est pour cela que nous devons prendre des mesures plus strictes. »

Source : médias français