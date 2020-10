Par Hafid Azouz

Rafael Nadal a remporté, ce dimanche (11 octobre), pour la treizième fois, les internationaux de France en s’imposant facilement en finale face à Novak Djokovic en trois manches (6-0/6-2/7-5).

L’espagnol a « expédié son adversaire en 2H41. Plus vivace et plus déterminant, Nadal n’a laissé aucune chance au Serbe pourtant n°1 mondial.

Avec ce nouveau succès, Rafa égale le record de Roger Federer en nombre de victoires en Grand Chelem (20).

H.A