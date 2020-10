Déconfinement et Reprise d’activité : Retour en pharmacie du « Zinc+ Vit C SCI Pharma »

Alors que le déconfinement se poursuit petit à petit et les algériens reprennent progressivement une vie normale, le mot d’ordre reste le même : « Ne pas baisser la garde. » Il est important de se rappeler que la transmission du Covid-19 est toujours possible.

Mis à part les mesures extérieurs de protection essentielles et standards contre le coronavirus, notamment : le port du masque,le lavage régulier des mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique , la distanciation sociales, il importe de souligner que la protection intérieur du corps humain en renforçant son système immunitaire contre le Covid-19 est aussi primordiale entre autre en consommant des compléments alimentaires à base de Zinc et de vitamine C .

Le Zinc SCI Pharma est en fin de retour dans toutes les pharmacies Algériennes

Après une longue rupture de stock suite à une forte demande par les prescripteurs et par les consommateurs, entrainée par la pandémie du coronavirus, le Zinc SCI Pharma est enfin de retour dans toutes les pharmacies algériennes.

Il convient de noter que le Zinc SCI Pharma a été spécifiquement adopté dans le protocole thérapeutique parles médecinsde beaucoup de services du covid-19 à travers tous les hôpitaux du territoire national, et ce, après avoir prouvé son excellente qualité et son efficacité.

En effet, la particularité du Zinc SCI Pharma est le fait qu’il est très pure et sans colorant artificiel ; en plus il est sécable est dispersible dans l’eau, donc non seulement il peut être pris par les adultes et les enfants ; mais aussi sa biodisponibilité est supérieur à celle des autres formes de Zinc et par conséquent, il est mieux assimilée et mieux toléré par le corps humain.

Zinc SCI Pharma est d’une excellente qualité et d’une sécurité totale car il passe pardes analyses de sécurité très rigoureuse ainsi que de nombreuses étapes de contrôle qualité dont la plus part se font dans des grand laboratoires internationaux de control qualité situés à l’étrangeret cela afin d’assurer en premier lieu la sécurité du produitavant d’être commercialiséet qui est aussi l’une des principales cause de sa rupture sur le marché Algérien car le trafic vers l’étranger été fortement bloqué par la pandémie du Covid 19.

C’est pourquoi Zinc SCI Pharma est le ZINC de référence et numéro 1 en Algérie que ce soit chez les médecins ou chez les consommateurs.

La gamme Zinc SCI PHARMA comprend deux formes : le « Zinc SCI PHARMA 20mg » et le «Zinc 10 mg+ Vit C 250 mg SCI PHARMA »

Le Zinc et la vitamine C ont un rôle clefpour lutter Contre le COVID-19

Peu d’études ont porté sur le changement de mode de vie, la pratique de sport ou l’alimentation équilibrée qui, en boostant notre immunité, peuvent repousser l’infection. Cependant certaines vitamines, minéraux et acides gras spécifiques ont un rôle clé à jouer pour aider notre système immunitaire à lutter contre le COVID-19.

En effet, le zinc, la vitamine C, indiqués principalement pour remédier à la baisse d’immunité, ont été sujet à une forte demande pendent la pandémie du Covid19 . Ces vitamines sont considérées comme étant un bouclier immunitaire contre le coronavirus.

Le Zinc

Le zinc est un oligo-élément, présent à hauteur de 2 à 3 grammes dans notre corps. Il intervient notamment dans plus d’une centaine de réactions enzymatiques différentes. Cette fonction rend le rôle du zinc crucial dans la synthèse de l’ADN, des protéines, de certaines hormones (testostérone et insuline) et dans la lutte contre le stress oxydatif. Le zinc joue un rôle très important dans la réponse immunitaire,la croissance des cellules immunitaire, et la production d’anticorps, de plus il intervient fortement dans toutes les fonctions neurologiques, cognitives et reproductives.

La Vitamine C

La vitamine C joue un rôle très important dans plusieurs étapes de l’immunité, y compris la croissance et la fonction des cellules immunitaires et la production d’anticorps de plus c’est un excellent antioxydant.

Mise en garde contre le risque d’une nouvelle vague de Covid-19

Il est vrai que les cafés, les restaurants et d’autres endroits publics ont été rouvert, mais le gouvernement a averti que ces mesures pourraient être remises en question en cas d’aggravation de la situation sanitaire et met d’ailleurs en garde contre une nouvelle vague de Covid-19.

Ce qu’il faut retenir

Les compléments alimentaires sont des produits destinés à améliorer nos apports en différents nutriments, s’ils sont bien choisis et correctement pris, ils peuvent nous faire profiter de réels bienfaits. Il faut donc veiller à ne consommer que des compléments naturels, respectant les normes et réglementations établies en Algérie et qui sont conformes aux normes internationales. Optez pour un produit de confiance et respectez les recommandations de cures pour véritablement apprécier l’efficacité de chaque complément alimentaire.