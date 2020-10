Clôture de la première édition réussie de la Huawei Connect 2020

C’est à l’issue d’une deuxième journée riche en annonces que s’est clôturée la première édition locale et régionale de la Huawei Connect 2020, évènement incontournable du secteur des TIC. Au cours de ces deux derniers jours, les dirigeants de Huawei se sont exprimés sur la vision d’avenir de l’entreprise et ses projets phares à l’aube de la transformation numérique intelligente.

Nombre de partenaires de Huawei, leaders dans les secteurs stratégique de l’économie, journalistes et férues de nouvelles technologies ont pris part à cet évènement qui s’est dérouler les 28 et 29 Septembre. Des experts de Huawei ont également interagit en direct avec les participants et répondu à toutes leurs questions et demandes de renseignements sur la conférence et les nouvelles technologies numériques intelligentes.

Retour sur ses deux journées riches en annonces.

Créer de la valeur grâce à la synergie dans cinq domaines technologiques

Dans son discours inaugural à la Huawei Connect 2020 et sous le titre « Créer de la valeur pour assurer une synergie entre les cinq domaines technologiques », M. Jo Ping, le président de Huawei, a déclaré : « A un moment où les entreprises et les gouvernements croient en l’importance de passer à l’utilisation des technologies numériques et en l’adoption de la transformation numérique, le secteur des technologies de l’information connaîtra des opportunités de croissance et de développement inattendues ; et à cet égard Huawei a hâte de créer de nouvelles opportunités de coopération avec ses partenaires. »

Huawei met en œuvre 100 solutions typiques basées sur des scénarios, en construisant un partenariat robuste

Peng Zhongyang, membre du conseil d’administration et président d’Enterprise BG, Huawei, a prononcé un discours liminaire sur le thème « Changement de paradigme pour une plus grande valeur ». Peng a déclaré que le passage à un nouveau paradigme de la transformation numérique industrielle est urgent pour le développement de notre future société intelligente. Pour stimuler la numérisation industrielle et construire le nouveau paradigme, nous devons nous concentrer sur les demandes et les rêves des clients, réaliser le nouveau paradigme par scénario, innovation, et synergie dans cinq domaines technologiques et ce pour établir un écosystème numérique fournissant des avantages mutuels, au travers d’une création conjointe, et ce tout en créant une valeur ajoutée pour les industries.

Huawei ambitionne de mettre au point des « jumeaux intelligents » avec une connectivité intelligente

Huawei a annoncé ses solutions de connectivité intelligente pour la technologie, les réseaux et les scénarios industriels. Ces solutions aideront Huawei à fournir une connectivité intelligente qui se caractérise par un gigabit omniprésent, une expérience déterministe et une hyper-automatisation afin de construire les jumeaux intelligents de l’industrie. Huawei a également lancé des solutions de réseau de conduite autonome pour les entreprises, accélérant ainsi les mises à niveau intelligentes des industries.