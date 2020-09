Huawei lance l’édition algérienne de la conférence Huawei Connect 2020

Huawei a lancé ce lundi la première édition locale et régionale de la conférence mondiale «HC 2020 – Huawei Connect 2020», en arabe et en français, pour l’Algérie et pour l’ensemble des pays d’Afrique du Nord. Au menu de cette évènement en ligne qui se poursuivra jusqu’à demain, Mardi 29 septembre, des interventions officielles des dirigeants et cadres supérieurs de Huawei qui se relaieront lors des sessions de cette conférence incontournable du monde des TIC.

Ju Ping – Président de Huawei, M. Peng Chung Yang – Membre du conseil d’administration et président du groupe d’entreprises de Huawei, M. David Wang – Directeur exécutif et président du Huawei Investment Review Board, et M. Hu Jinlong Président du groupe AI and Cloud Services se sont exprimer au cours de cette importante conférence technique pour Huawei Media Company.

La conférence HC 2020 a vu la participation d’un grand nombre de partenaires Huawei et d’un groupe de leaders de différents secteurs (banques – pétrole et énergie – santé et secteur des entreprises) ainsi que d’une forte participation des médias. Une élite composée d’experts Huawei a également pu engager une conversation directe et interactive avec les participants et répondre à toutes leurs questions et demandes de renseignements sur la conférence et les nouvelles technologies numériques intelligentes.

Le lancement de la première édition locale et régionale de la conférence HC 2020 est le fruit de la ferme conviction de Huawei en l’importance du marché Algérien et des marchés nord-africains dans le domaine des communications et des technologies de l’information. La transformation numérique étant devenue le principal objectif de tous les secteurs vitaux de l’économie, en particulier à la lumière de la transformation numérique.

Au cours de ses sessions de deux jours, la conférence HC 2020 abordera de nombreux sujets importants sur la scène technologique.

Les sessions de la première journée ont été dirigé par les dirigeants de Huawei Corporation, dont M. Ju Ping – Président de Huawei, et M. Peng Chung Yang – membre du conseil d’administration et président de Huawei Enterprise Group.

Au cours de la première journée de la conférence HC 2020, la lumière a été faite sur les stratégies de transformation numérique intelligente dans les institutions et les gouvernements, transformation dont les meilleurs exemples d’expérience et de bonne pratique ont été passer en revue. Seront également présentées des solutions produits et autres innovations de Huawei pour les secteurs des entreprises et des gouvernements.

La première session de la conférence est intitulée « Créer de la valeur pour assurer une synergie entre les cinq domaines technologiques », tandis que la deuxième session est intitulée « Transformer un modèle pour créer une valeur ajoutée plus efficace ».

« Créer de la valeur pour assurer la synergie entre les cinq domaines technologiques »

Dans son discours inaugural à la Huawei Connect 2020 et sous le titre « Créer de la valeur pour assurer une synergie entre les cinq domaines technologiques », M. Jo Ping, le président de Huawei, a déclaré : « A un moment où les entreprises et les gouvernements croient en l’importance de passer à l’utilisation des technologies numériques et en l’adoption de la transformation numérique, le secteur des technologies de l’information connaîtra des opportunités de croissance et de développement inattendues ; et à cet égard Huawei a hâte de créer de nouvelles opportunités de coopération avec ses partenaires. »

Huawei pilote 100 scénarios modèles basés sur des solutions pour des partenariats solides

De son côté, M. Peng Chung Yang – membre du conseil d’administration et président du groupe Enterprise de Huawei, lors de son discours à la session «Model Transformation to Create More Impactful Added Value», a expliqué que la transformation numérique intelligente dans le domaine de l’industrie est fortement requise pour le développement de nos sociétés intelligentes à l’avenir, et que chaque étape technologique innovante comporte une série de scénarios qui au final donnent des résultats techniques fructueux et à valeur ajoutée.

M. Peng Chung Yang a par ailleurs souligné que pour diriger la transformation numérique intelligente dans le domaine de l’industrie et adopter ce nouveau modèle on doit se concentrer sur les exigences des clients et des partenaires grâce à des scénarios basés sur l’innovation technique et à travers une « synergie entre les cinq domaines technologiques ». « Nous pouvons créer un écosystème numérique pour des avantages mutuels et la Co-création pour créer une nouvelle valeur créative pour les industries » a-t-il ajouté.

Huawei a réussi à créer des partenariats avec les gouvernements et divers secteurs

Huawei est l’une des entreprises qui a le mieux réussi à créer des partenariats et une coopération technologique avec les gouvernements et divers secteurs et à utiliser des solutions technologiques pour avoir un impact positif sur les sociétés.

L’intérêt pour les technologies de l’information et de la communication en Algérie augmente de jour en jour et d’année en année. L’État porte également un intérêt particulier pour ce domaine qui est l’un des principaux axes de développement auxquels l’État consacre tous les moyens et infrastructures appropriés pour intégrer la technologie dans divers secteurs.

Les différentes institutions et entreprises assistent à un énorme virage technologique qui a créé un nouveau terme technologique, à savoir, « transformation numérique », qui est devenue un «mode de vie», faisant de l’Algérie un «pays numérique» au degré de progrès technologique similaire à celui du reste du monde.

Et grâce à la visite virtuelle en ligne de la salle « Shanghai », que Huawei a organisée pour ses partenaires lors du premier jour de la conférence HC 2020, des solutions industrielles innovantes, des solutions spécialisées et des modèles commerciaux ont été présentés comme un hub pour la construction d’une communication numérique intelligente. Les participants ont été initiés aux derniers produits Huawei innovants qui répondent aux besoins des partenaires de différents secteurs industriels et de leur force.