Emirates transporte plus de 160 000 Kg d’aide et de fournitures vitales vers Beyrouth

Plus d’un mois après les explosions de Beyrouth qui ont laissé derrière elles des communautés dévastées, Emirates continue d’apporter sa contribution pour aider à transformer la générosité collective de ses clients des quatre coins du monde en une cargaison humanitaire essentielle pour soutenir les efforts de redressement sur le terrain et aider les personnes affectées à reconstruire leur vie. Les contributions continuent d’affluer de la part des clients Emirates du monde entier sous forme d’espèces ou de Miles Skywards, renforçant la capacité d’Emirates SkyCargo à accroître ses ressources et à fournir un transport aérien vital vers le Liban.

Plus de 12 000 dons de 140 pays ont été reçus en espèces ou en Miles Skywards, via le portail dédié, sécurisé et pratique de la Fondation Emirates Airline ainsi que sur le site Web d’Emirates. Les pays qui représentent une part importante des dons comprennent le Royaume-Uni, l’Inde, l’Australie, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, le Japon et l’Afrique du Sud.

Certains membres d’Emirates Skywards ont fait preuve d’une générosité remarquable et d’un engagement sans faille pour contribuer aux efforts d’aide d’urgence à Beyrouth avec des contributions individuelles de près de 250 000 Miles chacune. Au total, plus de 120 millions de Miles ont été donnés à ce jour par les membres Emirates Skywards. La compagnie aérienne consacrera des dons au secours de Beyrouth au cours des deux prochains mois.

Les dons ont permis aux organisations humanitaires de transporter efficacement du matériel et des fournitures médicales, de la nourriture et d’autres matériel de secours directement à Beyrouth via Emirates SkyCargo. Emirates SkyCargo contribue davantage en offrant une réduction de 20% sur les frais de transport aérien pour les envois approuvés.

Depuis le 13 août, Emirates SkyCargo a transporté 160 000 kilogrammes de fournitures médicales et de nourriture lors de plusieurs missions à Beyrouth, en collaboration avec des ONG locales et internationales qui portent secours aux communautés affectées. D’autres missions sont en cours, avec six autres envois prévus au cours des prochaines semaines, pour transporter des produits médicaux, des denrées non périssables, des vêtements, des équipements de protection individuelles, des produits d’hygiène et des fournitures vétérinaires à Beyrouth.

En tant que compagnie aérienne, Emirates est fière de redonner et de faire une différence pour les communautés qu’elle dessert. Par le biais de la Emirates Airline Foundation, la compagnie aérienne soutient plus de 30 projets humanitaires et philanthropiques dans 18 pays, dont quatre pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Emirates dessert le Liban depuis près de 30 ans et dessert actuellement Beyrouth avec deux vols quotidiens.