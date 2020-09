Paiement électronique: un taux de croissance de 354% entre janvier et septembre

Par Hafid Azouz

Le nombre de transactions électroniques, entre janvier et juin 2020, a connu un taux de croissance de 354%, passant de 90 000 à 400 000 paiements électroniques. C’est ce qui a été révélé, mercredi dernier, Lounis Soufiane, directeur marketing à Algérie Télécom (AT), lors d’une journée de formation aux profit des journalistes.

Parmi les causes de cette croissance, la crise sanitaire, « Le pic a été enregistré en mars coïncidant avec le début de la propagation de la Covid-19 où le comportement des consommateurs a radicalement changé. », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le gouvernement a « mis le paquet » pour inciter les algériens à utiliser le paiement électronique et ce, à travers différentes formules. Ainsi, avec la mise en place du service de paiement mobile BARID PAY, au siège d’Algérie Poste; les Algériens peuvent à présent opérer des transactions financières à distance, en utilisant simplement le téléphone mobile. Le mode fonctionnel est a priori simple, et se base sur le principe de reconnaissance bidimensionnelle (QR CODE).

Par ailleurs, pour privilégier ladite fonctionnalité un certain procédé doit être suivi. Tout d’abord, il faudra télécharger l’application web Mob Mail; un code sera soumis au futur utilisateur, qu’il devra impérativement copier par la suite. Ceci étant dit, le plus judicieux serait de se rendre d’abord au service de la poste afin de leur soumettre un dossier complet. Notons, toutefois que l’intéressé devra disposer d’un compte CCP et d’une carte magnétique Eddahabia; pour bénéficier de l’application.

Le ministre Brahim Boumzar, a récemment souligné que durant le premier semestre de l’année courante le recours à l’e-paiement a atteint près de deux (2) millions opérations; contre 409.313 durant la même période de l’année 2019. C’est dire que probablement la crise sanitaire guide le pays vers de potentiels changements dans diverses structures. Et c’est tant mieux!

