Suite à ses déclarations « controversées »: Le ministre Boumzar présente ses excuses

Par Latifa Benamara

Le ministre de la Poste et des Technologies, Brahim Boumzar, a présenté ses excuses aux algériens, suite à des propos qu’il a tenus lors d’une visite de travail à Oran. « Je présente mes excuses pour mes frères et mes compatriotes pour des propos qui ont été mal interprétés. Non à la fitna entre les enfants de notre peuple», a-t-il écrit dans un post sur la page Facebook du ministère.

Pour rappel, en visite de travail à Oran, M. Boumzar avait déclaré : « il faut honorer nos engagements si l’on veut que les citoyens nous respectent. Nous ne sommes pas au Sahara, nous sommes à Oran, la capitale de l’Ouest. 40 000 logements privés de la couverture réseau…c’est inacceptable ».

Ces propos ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Ils ont été perçus, par de nombreux internautes comme « méprisants envers les populations du Sud »

L. B