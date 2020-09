Plus de 3000 étudiants ont participé à Huawei ICT Compétition: Huawei, meilleure partenaire des étudiants algériens

Afin de contribuer au développement de l’écosystème de talents en TIC et faire face aux impératifs de la transformation digitale, Huawei Algérie a organisé, via visioconférence, la finale nationale « Huawei ICT Compétition» en faveur des étudiants algériens, issus de 10 équipes venant universités et instituts de l’Enseignement supérieur.

Ainsi, l’équipe de l’Université de Sciences et Technologies de Houari Boumedienne (USTHB) de Babezzouar à Alger a été classée la première parmi les 10 équipes participantes, suivie par l’équipe de l’Université de Saida. En effet, 3 étudiants, dont deux de l’USTHB et un de l’université de Saida vont rentrer dans la compétition au niveau du continent africain pour avoir le quitus de la finale de l’ICT Compétition Globale en Chine.

Cette compétition mondiale s’organise en trois étapes : une première étape nationale, une seconde étape régionale « Nord Afrique avec 29 pays » et dernière étape qui se déroule en Chine.

La grande finale nationale d’Algérie a été organisée en fin du mois d’août, et ce suite aux étapes de présélections qui ont eu lieu depuis la fin de l’année écoulée, où plus de 3000 étudiants algériens avaient participé avant de séléctionner 30 d’entre eux pour la finale nationale. Les candidats présélectionnés se sont regroupés en 10 équipes de trois, pour représenter leurs établissements.

La compétition a suscité un fort engouement par les étudiants participants à la finale nationale qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale et studieuse. Huawei ICT Competition s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences en matière de TIC au service de développement talents en Algérie. Huawei Algérie porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences ces TIC en faveur des étudiants et talents algériens.

Huawei a coopéré, dans le cadre de son programme« Huawei ICT Academy » avec plus de 900 universités à travers le monde en faveur de plus de 45 000 étudiants par an. En Algérie, Huawei a signé un accord de partenariat avec 10 universités et établissements de l’Enseignement supérieur. Ce nombre sera augmenté à 25 avant la fin de l’année.

Il est à rappeler que durant l’édition de 2019 de Huawei ICT Compétition, une équipe algérienne composée de 3 étudiants et un tuteur ont eu la première place parmi les 61 équipes participantes venant de 61 pays.

Les cours AI lancés en Algérie

Durant cette année, Huawei Algérie a lancé, dans le cadre du programme ICT Accademy, les cours de « Intelligence artificielle ». Ainsi, l’Algérie figure parmi les premiers pays au monde, où Huawei lance la spécialité AI.

Huawei Algérie a entamé depuis le mois passé la formation des formateurs dans l’AI, ce qui permettra à ces dernier de former les étudiants.

Huawei ICT Academy englobait des formations dans trois spécialités à savoir le Réseau, le Cloud et la Cybersécurité mais dès cette année, il a été question d’intégrer une nouvelle spécialité qui est « l’Intelligence artificielle ».

Afin de satisfaire aux nouvelles exigences et de relever les nouveaux défis, le programme de la Huawei ICT Academy passera à la phase 2.0 en 2020. Selon son projet déployé sur cinq ans, Huawei formera 2 millions de professionnels des TIC tout en mettant en permanence à jour ses solutions de coopération école-entreprise dans le domaine des technologies de pointe, telles que la 5G et l’intelligence artificielle (AI).