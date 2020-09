IZZY, la marque qui secoue les réseaux sociaux !

IZZY, la marque de Djezzy, lance une nouvelle campagne, qui crée un véritable événement sur les réseaux sociaux. En moins de 48h, les 4 films de cette campagne occupent la tête des tendances de YouTube avec plus de 2 millions de vues et plus 420 000 interactions, avec une tonalité positive à 99%, en générant un raz-de-marée de réactions et un record inédit en Algérie.

« IZZY n’est pas une offre au sens classique. C’est plutôt un concept et un état d’esprit que nous avons créés pour la nouvelle génération d’utilisateurs d’internet. Nous avons co-créé IZZY avec 4 influenceurs, brillants, créatifs et optimistes. Nous leur avons donné les moyens d’inventer des solutions qui conviennent aux usages de leur génération. Ils sont engagés avec nous pour qu’iZZY inspire les algériens positivement et stimule les talents de leurs communautés ! », indique Matthieu Galvani, Président-Directeur Général de Djezzy.

Centrés autour de l’acceptation de soi, du développement personnel et de l’ambition, ces 4 films incitent les algériens à croire en leurs capacités et les invitent à exploiter leur potentiel et surmonter toutes les épreuves et surtout, de ne jamais abandonner leurs rêves quoiqu’il puisse arriver.

« Si tu as une idée et de l’internet : c’est le moment de créer ta propre histoire ». C’est, l’idée motrice de cette campagne. Les 4 influenceurs, Rifka, Mourad Oudia, Nahla et Stanley ont conçu 4 films inspirants autour de leur propre histoire. Des témoignages sincères et des propos forts portés par une réalisation créative qui répand l’optimisme.

« Utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer du positif, de l’optimisme et être utile aux autres jeunes ; c’est vraiment, pour nous, une formidable opportunité que nous a proposée Djezzy. Nous avons encore beaucoup de projets pour construire autour d’iZZY une communauté de jeunes enthousiastes. Notre génération a ce défi d’exploiter Internet à fond et de le rendre meilleur pour tous ! », déclarent pour leur part les 4 jeunes influenceurs.