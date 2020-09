Emirates restitue 1.4 milliard de dollars à ses clients sous forme de remboursement de billets

Emirates révèle qu’elle a restitué à ce jour plus de 5 milliards de dirhams émiratis, soit 1,4 milliard de dollars américains, en procédant au remboursement des voyages annulés du fait du COVID-19. La compagnie progresse ainsi fortement et à un rythme soutenu en vue de remplir son engagement, vis-à-vis de ses clients, de compléter les remboursements en attente.

Plus de 1,4 million de demandes de remboursement ont été traitées depuis le mois de mars, ce qui représente 90% de l’arriéré de la compagnie aérienne. Cela inclut toutes les demandes de remboursement reçues jusqu’à la fin du mois de juin de la part des clients du monde entier, à l’exception de quelques cas qui nécessitent un examen manuel supplémentaire.

Depuis le début de la pandémie, Emirates a investi des ressources supplémentaires pour accroître sa capacité de traitement des demandes. La compagnie aérienne continue également de travailler avec des partenaires de l’industrie pour faciliter les remboursements des clients ayant réservé leurs vols Emirates via des agences de voyages, ce qui comprend le traitement des remboursements directs via les systèmes de réservation mondiaux (GDS).

Sir Tim Clark, président d’Emirates Airline, a déclaré: « Nous comprenons que du point de vue de nos clients, chaque demande de remboursement en attente est une de trop. Nous nous engageons à honorer les remboursements et faisons de notre mieux pour éliminer l’arriéré massif et sans précédent causé par la pandémie. La plupart des cas sont simples et nous les traiterons rapidement. Mais il y a des cas qui prendront un peu plus de temps à nos équipes clients pour les examiner et les compléter manuellement. Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour la patience et la compréhension dont ils font preuve. »

Alors que les marchés mondiaux du voyage rouvrent lentement, Emirates a progressivement redémarré ses activités de transport de passagers dans le monde entier, veillant toujours à offrir aux clients une expérience de voyage sûre et fluide.

La compagnie aérienne a lancé une série d’initiatives de pointe pour réassurer les clients et leur offrir une confiance accrue lors de leurs voyages – des mesures de biosécurité à chaque étape de leur voyage à la couverture médicale COVID-19 gratuite en passant par une politique de réservation flexible.

Emirates propose actuellement des vols vers plus de 80 villes. Les clients peuvent faire escale ou se rendre à Dubaï, la ville ayant rouvert ses portes aux voyageurs d’affaires et de loisirs internationaux. Garantissant la sécurité des voyageurs, des visiteurs et de la communauté, les tests PCR COVID-19 sont obligatoires pour tous les passagers entrant et en transit à Dubaï (et aux Émirats arabes unis), y compris les citoyens, résidents et touristes des Émirats Arabes Unis, et ce quel que soit le pays d’où ils proviennent.

Destination Dubaï: des plages baignées de soleil et des activités culturelles, aux structures d’accueil et de loisirs de classe mondiale, Dubaï est l’une des destinations mondiales les plus populaires. En 2019, la ville a accueilli 16,7 millions de visiteurs et des centaines de réunions et d’expositions mondiales, ainsi que des événements sportifs et de divertissement. Dubaï a été l’une des premières villes du monde à obtenir le timbre SafeTravels du World Travel and Tourism Council (WTTC) – qui approuve les mesures complètes et efficaces de Dubaï pour assurer la santé et la sécurité des clients.

Flexibilité et assurance: les politiques de réservation d’Emirates offrent aux clients flexibilité et confiance pour planifier leur voyage. Les clients qui achètent un billet Emirates avant le 30 septembre 2020 pour voyager le 30 novembre 2020 ou avant, peuvent bénéficier de conditions et d’options de modification de réservation généreuses, s’ils doivent modifier leurs plans de voyage en raison de restrictions de vols ou de voyages inattendues liées au COVID-19, ou lorsqu’ils réservent un tarif Flex ou Flex plus. Plus d’informations ici.

Couverture mondiale gratuite pour les coûts liés au COVID-19: les clients peuvent désormais voyager en toute confiance, car Emirates s’est engagée à couvrir les frais médicaux liés au COVID-19, gratuitement, s’ils reçoivent un diagnostic de COVID-19 pendant leur voyage et pendant qu’ils sont loin de chez eux. Cette couverture est immédiatement effective pour les clients voyageant sur Emirates jusqu’au 31 octobre 2020 (premier vol à effectuer le ou avant le 31 octobre 2020), et est valable 31 jours à partir du moment où ils effectuent la première partie de leur voyage. Cela signifie que les clients Emirates peuvent continuer à bénéficier de l’assurance supplémentaire de cette couverture, même s’ils voyagent vers une autre ville après leur arrivée à leur destination Emirates. Pour plus de détails: www.emirates.com/COVID19assistance.

Santé et sécurité: Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures à chaque étape du parcours client pour assurer la sécurité de ses passagers et employés au sol et dans les airs. Des mesures comprenant entre autre la distribution, à tous les passagers, de kits d’hygiène gratuits contenant des masques, des gants, un désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes. Pour plus d’informations sur ces mesures et les services disponibles sur chaque vol, visitez: www.emirates.com/yoursafety