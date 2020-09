QNET organise la toute première V-Convention virtuelle avec plus de 200 000 participants de 50 pays y compris l’Algérie

En s’adoptant aux nouvelles normalités, la société de vente directe, QNET a transformé sa convention biannuelle phare en un événement virtuel de grande envergure. La V-Convention de trois jours marque le22e anniversaire de la création de la société QNET et devait initialement se tenir en Malaisie. Compte tenu des mesures de sécurité sanitaire prises pour lutter contre la pandémie du COVID-19, la convention a lancé son format virtuel attirant environ 200 000 participants représentant plus de 50 pays, comprenant l’Algérie.

Au cours des dernières années, la V-Convention a attiré entre 15 000 et 20 000 participants du monde entier sur l’île de Penang en Malaisie, qui est son lieu d’accueil principal depuis 2013. Dans son format virtuel inaugural, baptisé The V- Convention Connect, les participants ont bénéficié d’une expérience enrichissante et immersive qui comprenait des programmes de formation, des lancements de produits, l’actualité de l’entreprise, un gros plan sur les success stories et même une cérémonie de reconnaissance en ligne pour les plus performants.

S’exprimant sur le premier V-Convention Connect, ou # VCC2020, Mme Malou Caluza, PDG de QNET, a déclaré: «Nous sommes très ravis de fournir avec succès cet accès sans précédent à nos participants du monde entier dans le confort de leur foyer. L’événement a été organisé sur notre propre plate-forme de streaming appelée VTube +, qui a également fourni des traductions simultanées dans 13 langues différentes. Notre convention a toujours été un lieu pour notre communauté mondiale de se réunir sous un même toit et d’en apprendre davantage sur l’entreprise, nos produits et nos activités et de s’inspirer des personnes qu’ils rencontrent.

Bien qu’il ait été un défi de reproduire l’énergie de l’événement physique, nous avons conçu cette convention de trois jours pour motiver et éduquer nos distributeurs et leur offrir une riche expérience numérique qu’ils n’oublieront pas. Je suis ravi de dire que nous avons réussi à atteindre un public beaucoup plus large que jamais lors d’une V-Convention! Nous sommes reconnaissants à notre réseau de distributeurs qui ont fait preuve d’une résilience exceptionnelle face à cette pandémie et qui se sont adaptés si rapidement à la nouvelle normalité.

Parmi les faits marquants de la convention virtuelle, citons le lancement d’un tout nouveau modèle de montre suisse de luxe sous la collection QNET City, un chef-d’œuvre unique pour commémorer la relation entre QNET et le Club de Football Manchester City. La montre en édition limitée baptisée 1894, avec la couleur bleu obsidienne emblématique de Manchester City et le logo du club sur le cadran, porte le nom de l’année officielle de création de Manchester City.

Parmi les autres lancements de produits remarquables, citons une gamme de compléments alimentaires sains sur la gestion du poids sous la marque Belite ainsi qu’une nouvelle ligne de soins de la peau pour le vieillissement sous la marque Physio Radiance.

La V-Convention Connect s’est terminée en beauté avec une cérémonie virtuelle célébrant le 22e anniversaire de QNET le 8 septembre.

Il convient également de noter que, récemment, QNET a piloté un certain nombre d’initiatives caritatives dans plusieurs pays de la région, notamment l’Algérie, pour aider les communautés touchées par la pandémie de COVID-19 ou encore son programme caritatif annuel durant le mois sacréde Ramadan.

De telles campagnes de solidarité promeuvent l’autonomisation de la communauté et sont également très inspirantes pour le personnel de l’entreprise et ses représentants indépendants, qui s’impliquent personnellement pour enrichir la vie des autres.

Au-delà des opportunités commerciales, de l’indépendance financière et de l’autonomisation des entrepreneurs qu’offre QNET pour les gens, ses responsabilités d’entreprise citoyenne est tenu à travers des initiatives mises en œuvre par la RYTHM Foundation, la branche de responsabilité sociale du QI Group. La mission « Raise Yourself To Help Mankind » (RYTHM) ce qui se traduit en français par « Élevez-vous pour aider l’humanité », est le moteur de QNET, une philosophie qui a pour but de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans le besoin par le biais d’investissements sociaux, de collectes de fonds et de subventions, dans trois domaines prioritaires: les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement et le bien-être communautaire.