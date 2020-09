Lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité: Diverses opérations menées par l’ANP

« Dans la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont exécuté, durant la période du 02 au 08 septembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces Armées à travers tous le territoire national », précise le même.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans le pays, un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale, de la Sûreté Nationale et des Douanes, ont intercepté, lors de deux opérations distinctes à Nâama, trois (3) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à quatre (4) quintaux et (23) kilogrammes, tandis que des Garde-frontières et les services de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Béchar, trois (03) narcotrafiquants et saisi une autre quantité de kif traité s’élevant à un (1) quintal et (36,3) kilogrammes.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, les Services de la Gendarmerie Nationale et les Garde-frontières ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à Tlemcen, Relizane, Bordj Bouarreridj, M’sila et Constantine, dix (10) narcotrafiquants et saisi (33,4) kilogrammes de kif traité et (1358) comprimés psychotropes, alors que deux (02) véhicules tout-terrain chargés de (345600) unités d’articles pyrotechniques ont été saisies à El Oued.

