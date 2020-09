La commission pour la réforme du livre installée

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a procédé, mardi à Alger, à l’installation de la commission chargée de la réforme du livre et de proposer des alternatives au service de l’industrie du livre en Algérie.

Présidée par le romancier Ismaïl Yabrir, la commission se compose notamment de Omar Bousaha, enseignant universitaire, Djamel Yahiaoui, président du Centre national du livre (CNL), Hayet Gouni, directrice par intérim de la Bibliothèque nationale, Zoubida Maamria, écrivaine..

Malika Bendouda a déclaré dans son allocution que la mise en place de textes d’application liés au livre, figurait parmi les « priorités » de son département, soulignant la « nécessité d’établir dans de meilleurs délais un rapport préliminaire sur l’état des établissements sous tutelle en charge du livre ».

La ministre a rappelé les missions fondamentales de cette commission, qui consistent à « superviser et réformer les établissements et structures en charge du livre », appelant, à ce titre, ses membres à œuvrer à « converger les approches adaptées à la situation du livre en Algérie en s’appuyant sur les expériences antérieures ».

Mme Bendouda a rappelé, par ailleurs, avoir déjà coordonné une opération de soutien d’urgence qui allait bientôt démarrer au profit des libraires et des éditeurs en situation difficile, soulignant l' »importance d’ouvrir des voies de coopération et de partenariat » avec les acteurs et professionnels du livre, sur les questions relevant de leur domaine.

S’exprimant sur la tenue du prochain Salon international du livre d’Alger (SILA), la ministre a expliqué que son département n’a, pour le moment, pris aucune décision relative à un éventuel report ou annulation de cet événement littéraire international qui se tient habituellement à la fin octobre de chaque année, n’excluant pas « la possibilité d’une édition locale avec une présence étrangère symbolique ».

Des rencontres précédentes ont déjà réuni, à Alger, des représentants d’organisations d’éditeurs avec les responsables du ministère de la Culture et des Arts qui ont débattu notamment des textes d’application relatifs au livre.

