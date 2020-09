Suite à une plainte de Louisa Hanoune : Le directeur de la chaîne El Hayat TV convoqué par l’ARAV

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a convoqué le directeur de la chaîne de télévision El Hayat TV, Habet Hanachi, après avoir reçu des plaintes concernant des émissions, de la part de la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louiza Hanoune, et de la famille Faïzi, tout en lui enjoignant de respecter les règles juridiques et professionnelles, indique un communiqué de l’Autorité.

Louiza Hanoune a considéré que les émissions «Crisis» et «Politique» contiennent des « accusations graves » et une atteinte à son honneur.

Par ailleurs, la famille Faïzi a également déposé plainte suite au contenu de l’émission «Cheni cheni chou», en abordant le dossier des logements AADL de la cité Faïzi à Bordj El-Bahri, dans la wilaya d’Alger.

Le communiqué indique que le directeur de la chaîne El Hayat TV s’est excusé auprès de Louiza Hanoune et qu’il a adressé un avertissement à l’animateur de l’émission, comme il a aussi présenté ses excuses à la famille Faïzi.

