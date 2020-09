Le parquet a requis quatre ans de prison ferme et 50 000 DA d’amende contre le journaliste Khaled Drareni et les militants Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, jugés en appel ce mercredi 8 septembre devant la Cour d’Alger.

Pour rappel, en première instance, devant le tribunal de Sidi M’hamed, Drareni avait écopé d’une peine de trois ans de prison ferme tandis que Hamitouche et Benlarbi avaient été condamnés à deux ans de prison dont quatre mois fermes.

R.M