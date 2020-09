Décès du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire

Le Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire est décédé ce lundi à l’Hôpital central de l’Armée « Docteur Mohamed Seghir Nekache » à Aïn Naadja (Alger).

Suite à ce décès, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à sa famille dans lequel il a salué les qualités du défunt et son parcours riche en contributions au service de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué de la présidence de la République.

« Suite au décès lundi matin du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire à l’Hôpital central de l’Armée « Docteur Mohamed Seghir Nekache » à Aïn Naadja (Alger), le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille et proches du défunt ainsi qu’au Commandement de l’ANP, dans lequel il a salué les qualités du défunt et son parcours riche en contributions nationales permanentes au service de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), priant Dieu le Tout-Puissant d’entourer ce patriote, fidèle à l’honneur militaire et au glorieux message de Novembre, de Sa sainte miséricorde et de prêter sa famille et ses proches patience et réconfort », lit-on dans le communiqué.

APS