Autodétermination du peuple sahraoui: Le Polisario veut des actions concrètes de l’ONU

Dans un communiqué relayé à New York à l’ occasion du 29 ème anniversaire du Cessez-le-feu au Sahara Occidental , supervisé par l’ONU, et la création de la Minurso, le Polisario a dit attendre de l’ONU « des actions concrètes qui témoignent d’une réelle volonté de créer les conditions nécessaires pour permettre » au peuple sahraoui » d’exercer librement et démocratiquement son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance conformément au plan de règlement ONU-OUA ».

Dénonçant la » paralysie » du processus de paix au Sahara Occidental, le représentant sahraoui auprès de l’ONU Sidi Omar, rappelle que « le référendum d’autodétermination prévu dans le plan de règlement ONU-OUA n’a pas eu lieu car le Maroc, puissance occupante a renié à plusieurs reprises ses engagements ».

APS