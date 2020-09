Huawei et l’Union Africaine des Télécommunications s’associent pour soutenir les jeunes innovateurs africains à lutter contre le Covid-19

L’Union Africaine des Télécommunications (UAT) a lancé le Défi africain pour l’Innovation 2020, un concours qui permet d’identifier et de soutenir des jeunes innovateurs africains ayant développé des applications mobiles utiles au profit de la lutte contre le Covid-19 ainsi que pour d’autres situations d’urgence en Afrique.

Selon M. John OMO, Secrétaire général de l’UAT, le lauréat du premier prix du concours remportera une récompense de 5000 dollars en plus d’être engagé dans un programme de mentorat avec le soutien des partenaires de l’Union. « Ce défi contribuera à identifier et tester des innovations disruptives et des nouveaux modèles commerciaux qui ont la capacité de redéfinir l’Afrique », a déclaré M. OMO. Il a également souligné l’importance du soutien des institutions africaines à ses innovateurs.

La cérémonie de lancement qui s’est déroulée en ligne le 27 août 2020 en présence des ministères, des régulateurs, des universitaires et des organisations TIC a porté sur le thème : « Comment l’Afrique peut-elle surmonter l’impact du COVID-19 grâce à l’innovation ? »

Lors de cette rencontre, S.E.M. Mamadou SANOGO, Ministre de la Communication, de l’Économie numérique, de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire a réitéré la nécessité de soutenir au mieux la lutte contre le Covid-19, notamment par des initiatives telles que le Défi pour l’innovation en Afrique. « L’innovation est devenue l’élément essentiel de différenciation qui peut créer des opportunités économiques pour nos jeunes », a-t-il affirmé.

Avec le soutien de Huawei en tant que sponsor principal de cet évènement, M. OMO a déclaré : « Nous sommes heureux de la participation de Huawei. En Effet, depuis plus de 20 ans, Huawei construit des infrastructures TIC et contribue non seulement à promouvoir des compétences TIC mais à développer l’esprit de l’innovation des TIC en Afrique. Nous pensons qu’ils sont les partenaires de confiance en raison de leur expertise, leur perspicacité et leur expérience à la fois au niveau mondial et local. ».

LoïseTamalgo, Vice-président en charge des relations publiques pour la région Afrique du Nord de Huawei, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à investir dans le développement des talents. « Nous sommes impatients de travailler avec l’UAT pour faire ressortir la créativité et l’esprit d’entreprise de la jeunesse africaine. »

Le Défi pour l’Innovation de l’UAT est une initiative qui vise à fournir des solutions et des opportunités à court et à long terme à la jeunesse africaine. Le concours préconise l’idée selon laquelle les pays se préparent aux solutions numériques pouvant contribuer de manière significative à relever les défis du continent.

Inscriptions au Défi pour l’Innovation de l’UAT sur le site www.atuuat.africa

Les inscriptions au Défi pour l’Innovation se terminent le 14 septembre 2020