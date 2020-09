STREAM dote ses Smart TV d’une plateforme de divertissement « ARENA »

Depuis quelques mois, la plateforme ARENA est accessible en Algérie et dans tous les pays où les Smart téléviseurs Stream sont commercialisés.

ARENA, faut-il le rappeler, est une plateforme de divertissement qui permet aux utilisateurs d’optimiser l’utilisation de leur Smart TV en leur donnant accès aux différentes plateformes de streaming, VOD, films et séries (NETFLIX et HBO) ainsi que l’IPTV, en plus d’une multitude d’applications disponibles sur le store ou téléchargeables sur le web.

Pour télécharger la mise à jour qui permet l’installation de la plateforme ARENA accédez au site http://www.streamsystem.com/, vous aurez besoin d’une Smart TV STREAM compatible avec la plateforme et d’un ordinateur pour préparer le software.

Etape 01 : Téléchargement du software

Saisissez le N° de série de votre modèle, cliquez sur RECHERCHE pour trouver et télécharger le software de votre Smart TV.

Etape 2 : Préparation du Software

Sur Votre PC, une fois le fichier téléchargé, décompressez le pour avoir un fichier d’une extension *.bin, copiez le fichier décompressé (.bin) sur la racine d’une clé USB (La clé doit être formatée en format FAT32).

Etape 03 : Installation du software

Éteignez le téléviseur (coupez complètement l’alimentation), insérez la clé USB dans l’un des ports USB (2.0) puis rebranchez l’alimentation. Lorsque le LED commence à clignoter cela indique que le téléviseur est en cours de mettre à jour (le message apparaît sur un écran bleu). Une fois la mise à jour terminée (100%), le téléviseur s’éteint automatiquement, retirez la clé USB du téléviseur. Allumez le téléviseur, attendez (environ 02 minutes).

Par ailleurs, la plateforme sera intégrée à toute la nouvelle gamme des Smart TV Stream série 20, bientôt disponible sur le marché.

En plus d’être 100% sécurisée, ARENA plateforme est gratuite c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’investissement initial, mensuel ou annuel, il suffit juste à l’utilisateur de la télécharger et de commencer à l’utiliser de façon simple et pratique.

BOMARE COMPANY, à travers sa démarche d’innovation permanente aspire à répondre aux attentes de ses clients en leur proposant une expérience télévisuelle unique et innovante.