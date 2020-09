Contribution du GAAN: Le Numérique moteur de la croissance économique

L’Algérie gagnerait à se doter d’une stratégie nationale du numérique pour accompagner l’élan et l’enthousiasme actuels en vue de la modernisation et de la diversification de l’économie. Une telle stratégie devrait permettre de :

Faire du numérique un levier de croissance de l’économie nationale, notamment à travers l’apport des entreprises de la filière du numérique.

Bâtir les fondements nécessaires pour généraliser l’usage du numérique dans les différents secteurs et permettre l’essor d’une société de l’information et d’une économie de la connaissance.

L’idée étant d’avoir une approche holistique et d’encadrer, à travers cette stratégie, le maximum des mesures et d’actions entreprises dans le pays en vue de créer des synergies et améliorer l’efficacité et l’efficience de nos efforts dans ce domaine.

Nous résumons dans ce document les principaux axes sur lesquels devrait s’appuyer cette stratégie ainsi que les mesures prioritaires à considérer dans le proche avenir.

Ce travail est le fruit d’un groupe de réflexion au sein du GAAN qui a élaboré ces propositions durant les derniers mois.