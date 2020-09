Algérie-Serbie: la coopération économique bilatérale examinée

Lors de l’audience accordée à l’ambassadeur, à sa demande, il a été rappelé les « forts liens historiques qui ont toujours caractérisé les relations entre les deux pays et qui constituent un gage important pour le développement de relations économiques profondes et diversifiées », indique un communiqué du ministère.

Dans cette perspective, les deux parties « ont passé en revue l’état de la coopération économique et financière bilatérale, ainsi que les voies et moyens à mettre en œuvre pour la développer et la renforcer, dans un intérêt mutuel ».

Les deux parties ont aussi abordé la situation économique et financière qui prévaut dans les deux pays, notamment les politiques et réformes engagées par leurs gouvernements respectifs, pour assurer la stabilité et minimiser les effets négatifs des défis auxquelles leurs économies sont confrontées et assurer la continuité du développement économique et social de leurs pays, notamment au regard des impacts générés par la pandémie du COVID 19.

Enfin, les deux interlocuteurs se sont engagés à poursuivre et maintenir leurs échanges pour répondre au mieux, aux exigences du développement de leurs économies respectives, et mettre en œuvre les différents accords négociés entre les deux pays, particulièrement l’accord sur la non double imposition, poursuit le communiqué.