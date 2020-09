Niek PAS, historien Néerlandais: « En étudiant le cyclisme algérien, vous apprendrez l’histoire coloniale du pays »

Le Tour de France reprendra ce samedi dernier, Niek PAS, historien à l’Université d’Amsterdam et passionné de course pur sang, un moment à espérer. Depuis plusieurs années, il mène des recherches sur le sport et le colonialisme en Algérie. En tant qu’invité dans la remorque de la caravane cycliste, il l’a emmené au cœur du Tour d’Algérie. Entretien passionnant.

LNA: Comment est née votre fascination pour le cyclisme algérien?

Niek Pas: Quand j’habitais à Utrecht, j’ai découvert ses environs vallonnés et je suis parti en tournée. La camaraderie que vous avez sur votre vélo avec des amis, vous ne trouvez pas cela avec le football par exemple. Dans le même temps, j’ai pris conscience de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 50 par des contacts français, après avoir étudié à Paris pendant deux ans. En 2007, j’ai écrit un livre à ce sujet. À un moment donné, j’ai été sidéré quand j’ai soudainement eu une prise accessoire. Sur Internet, je suis tombé sur une carte de la première édition du Tour d’Algérie en 1949. Auparavant, je regardais l’Algérie avec des lunettes politiques – à l’oppression, à la résistance – et maintenant c’était le sport! Un tour à vélo de trois semaines à l’époque, cela veut dire qu’il y avait une infrastructure. Non seulement en termes de routes, mais aussi en termes de formation et d’organisation. Le cyclisme a apparemment pu se développer, malgré les problèmes d’indépendance. En étudiant le cyclisme algérien, vous apprendrez l’histoire coloniale du pays.

Et avant de vous en rendre compte, vous étiez dans l’agitation de course du Tour d’Algérie …

En 2013, j’ai été invité par l’organisation du Tour d’Algérie à prendre place dans la caravane. J’étais dans la voiture avec un directeur sportif de l’ex-RDA qui avait pédalé en Algérie socialiste dans les années 1970. A côté de lui se trouvait le sponsor du Pull du Croissant-Rouge. Ce fut une mine d’or pour mes recherches, car les journalistes, les chefs d’équipe et les sponsors avaient pleins d’histoires sur le Tour pendant et après l’ère coloniale. Ce dont j’aurais eu besoin de quelques semaines dans les archives de l’Institut d’histoire je l’ai fait en quelques jours dans la caravane.

Quand le cyclisme est-il devenu populaire en Algérie?

Le cyclisme a été introduit pour la première fois par un groupe de Britanniques, puis s’est propagé davantage par les colons français. Dans les années quatre-vingt du dix-neuvième siècle, tant les colons que les Algériens étaient complètement fous de sport. Il y avait une fascination pour la forme physique à l’époque pour préparer les jeunes générations à de nouvelles guerres. Pour les Français, c’était le conflit avec l’Allemagne, la revanche. Les jeunes franco-algériens qui se sont portés volontaires en Algérie vers 1912-1913 provenaient en grande partie de clubs sportifs. C’étaient des réseaux dans lesquels le patriotisme et une culture du fitness étaient cultivés. A partir de 1914, vous voyez que tous ces clubs se vident sur les fronts. »

Le cyclisme devenait également si populaire, car la technologie du vélo symbolisait le progrès et la modernité. C’était aussi le moment où la photographie amateur a émergé dans laquelle il y avait une fascination similaire pour la technologie. Vous pouvez voir que les clubs de cyclisme en Algérie étaient aussi des clubs de photographie en même temps. Plus tard, j’ai découvert que cette combinaison était un outil très puissant pour les colons français pour s’approprier culturellement l’Algérie.

C’est-à-dire…

Vous pouvez entrer dans le pays à vélo. Très littéralement. Cette région est la mienne, je fais du vélo ici. C’est une façon de refaire le colonialisme. Il y a un parallèle avec la personnalisation de la photographie grâce à l’invention de l’appareil photo kodak. Tu pourrais l’emporter avec toi. Prendre en photo le paysage algérien lors d’un tour à vélo est aussi une manière de s’approprier symboliquement le pays.

Quel rôle a joué le cyclisme dans la lutte des Algériens pour l’indépendance?

Dans l’entre-deux-guerres, des mouvements nationalistes algériens de plus en plus forts émergent qui tentent de s’opposer au colonisateur français. Les partis politiques sont constamment interdits, donc ce que vous voyez, c’est que les sentiments anti-coloniaux se déplacent vers les clubs sportifs. Par exemple, des associations cyclistes algériennes ou islamiques ont été créées pour chanter et écouter des discours enflammés. C’étaient des foyers du nationalisme.

Pourtant, il y a toujours eu une sorte de mélange entre les cyclistes français et algériens. Par exemple, en 1950, une équipe cycliste franco-algérienne a participé au Tour de France. C’est à la fin de l’ère coloniale, mais la culture cycliste algérienne continue d’exister après cela. Le cyclisme national est alors incorporé dans la nouvelle Algérie socialiste. Il se rapproche du bloc de l’Est, faisant du Tour d’Algérie un incontournable du calendrier cycliste socialiste. Des années 1960 à la chute du mur de Berlin, le podium des courses cyclistes en Algérie est invariablement composé de Polonais, d’Allemands de l’Est et de Russes. La tragédie du cyclisme algérien est qu’à l’époque coloniale, les Algériens étaient toujours moins que les Coppis et les Bartalis et qu’après 1962, ils sont les plus petits coureurs du bloc de l’Est.

Le Tour ne s’est pas déroulé dans les années 50 et 90. Et pas cette année non plus

Dès qu’il y aura des tensions internes, le cyclisme disparaîtra. Vous pouvez jouer au football n’importe où, mais vous devez aller dans le pays pour faire du vélo. Un ancien cycliste m’a raconté que pendant la guerre d’indépendance des années 50, il gardait toujours deux grenades à main dans la poche arrière de son maillot de cyclisme pendant l’entraînement. J’ai aussi entendu des histoires d’Algériens se faisant littéralement tirer dessus de leur vélo. Un autre récit tragique est que des algériens de l’équipe franco-algérienne du Tour ont ensuite été assassinés par des Français. Cette année, bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de tracas en Algérie, c’est pourquoi le Tour n’a pas eu lieu.

Entretien réalisé par Wiebe de Jong-ProMena Fondation