La lenteur de l’Internet et le manque de liquidités dans les bureaux postaux font tomber des têtes

Par Latifa Benamara

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, ce mardi dans un communiqué, la nomination de Hocine Helouane au poste de Président directeur général (PDG) d’Algérie Télécom et la fin de fonctions du PDG de Mobilis ATM (filiale de téléphonie mobile de l’opérateur historique), Bellal Mekid, remplacé par Adel Doukkali et du directeur général d’Algérie-poste, Abdelkrim Dahmani.

Par ailleurs, Karim Bibi Triki a été désigné PDG du groupe Algérie Télécom. Il remplace Ahmed Choudar.

Notons que ces changements étaient prévisibles depuis le 23 août dernier, date à laquelle le président Abdelmadjid Tebboune avait demandé au ministre de la Poste et des Télécoms de trouver une « solution définitive » au problème de la faiblesse du débit internet.

L.B