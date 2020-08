Zakat : Le nissab fixé à 705.500 DA

Par Latifa Benamara

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé ce dimanche dans un communiqué que le nissab de la Zakat Al Mel pour l’an 1442 de l’Hégire a été fixé à sept cent cinq mille cinq cent dinars algériens (705.500 DA).

» Le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids équivaut 85 gr alors que l’Agence nationale de transformation et de distribution de l’or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d’or de 18 carats à 8.300 DA « , ajoute le communiqué.

